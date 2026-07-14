Конец эпохи: режиссер Михалков заявил о крахе актерской школы

Никита Михалков, чье имя уже давно стало синонимом монументального русского кино, в очередной раз в беседе с NEWS.ru высказался о состоянии дел в профессии, и его слова звучат скорее как приговор современной индустрии. Легендарный режиссер заявил, что конвейерная система производства сериалов фактически уничтожает фундамент отечественной актерской школы. По его убеждению, погоня за тиражами и рейтингами превращает искусство в фастфуд, где у таланта просто нет времени созреть.

Проблема, по словам мастера, кроется в метаморфозе ценностей молодого поколения артистов. Сегодняшние выпускники театральных вузов грезят не сложной драматургией или глубиной переживаний, а мгновенной медийностью и вирусной славой. Михалков подчеркивает, что без сакрального отношения к ремеслу, без ощущения кино как судьбы, а не способа прославиться, добиться настоящих вершин невозможно — это всего лишь иллюзия успеха, которая рассеивается так же быстро, как хайп вокруг очередного проекта.

Однако самая тревожная деталь, которую привел режиссер, касается технической стороны съемочного процесса. Он с возмущением констатирует, что классическая школа, построенная на многочасовых репетициях и проживании роли, полностью мертва на многих современных площадках. Артисты признаются ему, что готовятся к сцене, просто считывая текст с экрана смартфона между дублями. Отсюда и отношение к работе: «Мотор — и сняли», без права на ошибку и без попыток сделать лучше, превращая каждый эпизод в проходной эпизод.

По его словам, последствия этого процесса для культуры выглядят пугающе. Если теряется репетиционная культура, то вместе с ней исчезает и та самая «химия» живого общения, из которой рождаются культовые роли. Мы рискуем получить поколение актеров-роботов, умеющих красиво говорить в кадре, но не способных передать сложную гамму чувств. Итогом может стать полная деградация зрительского вкуса, когда зритель перестанет отличать глубокую психологическую драму от картонной картинки, а российское кино утратит то уникальное лицо, за которое его ценили во всем мире.

Ранее он раскритиковал запреты на показ алкоголя в кино.