В Химках прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о ложном доносе

Химкинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 55-летнего жителя Московского региона — его обвиняют по ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в октябре 2024 года обвиняемый находился в служебном помещении Сходненского отела полиции УМВД России по городскому округу Химки. Там, будучи предупрежденным в установленном законом порядке об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос, он сообщил сотруднику полиции о хищении принадлежащего ему грузового автомобиля «Камаз» неустановленными лицами.

Проверка показала, что заявитель сам продал автомобиль за 250 тыс. рублей, после чего узнал о его перепродаже по более высокой цене и решил заявить о краже. В результате сотрудники правоохранительных органов проводили процессуальную деятельность без реальных оснований. Дело мужчины направили в Химкинский городской суд для рассмотрения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.