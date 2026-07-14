Ферментированный напиток в два раза сильнее лекарств от колита: чай из китайской тооны

Неожиданный прорыв в гастроэнтерологии: обычный чай из листьев китайской тооны, приготовленный по технологии черного чая, может эффективно подавлять воспаление кишечника и восстанавливать его барьерную функцию — по крайней мере, у мышей. Об этом сообщает Frontiers in Nutrition.

В эксперименте ученые вызвали у животных острое воспаление, а затем разделили их на группы: одни получали обычные листья тооны, другие — чай из них после ферментации, третьи — традиционный черный чай. Победителем оказался именно ферментированный вариант. Он не только уменьшил потерю веса и кровотечение, но и восстановил нормальную длину толстой кишки — критический показатель при колите.

Секрет — в химии: обработка увеличила содержание флавоноидов, включая кверцетин и кемпферол, которые мощно подавляют воспалительные цитокины. Уровень IL-1β снизился на 51%, а TNF-α — на 67%, что сравнимо с действием некоторых фармацевтических препаратов.

Кроме того, чай укрепил кишечный барьер, повысив концентрацию белков ZO-1 и окклюдина, которые «склеивают» клетки эпителия и не пускают токсины внутрь. Он также восстановил разнообразие микрофлоры, увеличив число полезных бактерий Akkermansia, Odoribacter и Ligilactobacillus, которые вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты, снижающие воспаление.

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