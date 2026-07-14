Сын Децла объяснил, за что обижен на деда

Антоний Толмацкий, сын покойного рэпера Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, стал гостем утреннего шоу «Утро. ТНТ». В разговоре с ведущим Лео Канделаки наследник артиста впервые публично заговорил о давнем конфликте с собственным дедушкой — известным продюсером Александром Толмацким, пишет The Voice.

Тони не стал скрывать, что между ними существуют серьезные разногласия, и высказал свои претензии в прямом эфире.

«На протяжении 15 лет при жизни папы, когда он уже ушел в андеграунд, дедушка всегда говорил, что Тимати лучше. Я не думаю, что это был для них классный инфоповод. Ну, помирились...», — поделился музыкант.

Однако главной темой откровений стали обвинения в адрес самого Тимати и рэпера Slame (настоящее имя — Вячеслав Исаков). Тони заявил, что они намеренно воспользовались трагедией для привлечения внимания к своему проекту.

Речь идет об эпизоде, когда после смерти отца Тимати и Slame исполнили на шоу «Песни» его хит «Мои слезы». По мнению сына артиста, этот жест не был данью уважения, а циничным пиар-ходом. Тони убежден, что коллеги по цеху, а также его дед, просто нажились на горе семьи, чтобы подогреть интерес к собственным выступлениям.

Напомним, Децл (настоящее имя — Кирилл Толмацкий) умер 3 февраля 2019 года на 36-м году жизни от внезапной остановки сердца.

Ранее Александр Толмацкий назвал внука лжецом после заявления о фамилии.