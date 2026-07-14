Дружба только на словах? В Госдуме раскрыли, почему Москва больше не верит обещаниям Баку

Отношения России и Азербайджана вновь демонстрируют положительную динамику, однако возвращение к прежнему формату партнерства может оказаться лишь видимостью. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал, на каких условиях Москва и Баку смогут окончательно преодолеть кризис.

Новый спор между странами возник после выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева на Глобальном медиафоруме в Шуше. Он подтвердил поддержку территориальной целостности Украины и призвал не соглашаться с потерей территорий. В Кремле эту позицию назвали ошибочной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит по всем каналам аргументированно объяснять Баку свою точку зрения.

При этом разногласия по Украине не рассматриваются как препятствие для дальнейшего развития двусторонних связей. Сам Алиев 13 июля сообщил, что отношения Азербайджана и России полностью нормализованы и имеют положительную динамику. Однако депутат Затулин считает, что само понятие «прежние отношения» слишком расплывчато.

«Под словом „прежние“ можно понимать все что угодно», — отметил он.

По его словам, после распада СССР взаимодействие Москвы и Баку неоднократно менялось — от открытого противостояния до демонстративно теплого партнерства. Поэтому возвращение к прошлому еще не означает восстановления взаимного доверия.

«Мы называли партнерством то, что им не является», — подчеркнул Затулин.

Депутат полагает, что до последнего крупного обострения отношения двух государств выглядели более близкими, чем были в действительности. Азербайджан не присоединился ни к Евразийскому экономическому союзу, ни к ОДКБ, одновременно последовательно укрепляя связи с Турцией.

«Я выступаю за хорошие отношения со всеми нашими друзьями, насколько это возможно, но я против того, чтобы нам вешали лапшу на уши и называли союзничеством, партнерством то, что им не является», — заявил парламентарий.

По его оценке, в определенный период России отводилась важная роль в решении внешнеполитических задач Азербайджана. После изменения ситуации на Южном Кавказе Баку получил больше возможностей проводить самостоятельную линию и открыто демонстрировать несовпадение позиций с Москвой.

Место выступления Алиева Затулин также считает символичным. Заявление прозвучало в Шуше — городе, перешедшем под контроль Азербайджана во время боевых действий в Карабахе. По мнению депутата, таким образом Баку подчеркивает собственное понимание территориальной целостности и проводит параллели с украинским вопросом.

Фото: [ пресс-служба президента Азербайджанской Республики ]

Нормализации мешают незакрытые дела

Одним из препятствий для полного восстановления доверия остается судьба россиян, задержанных в Азербайджане в период кризиса 2025 года. В июне 2026-го суд в Баку приговорил восьмерых граждан России к срокам от трех до четырех лет заключения. Затулин считает, что говорить о завершенной нормализации отношений при наличии подобных нерешенных вопросов преждевременно.

«Если на такую нормализацию мы согласны, тогда, я считаю, что мы готовы принимать видимость за реальность», — подчеркнул он.

При этом депутат не призывает отказываться от диалога. По его словам, России необходимо развивать с Азербайджаном торговлю, экономические проекты и другие направления, в которых интересы двух стран действительно совпадают. Однако строить внешнюю политику на представлении о безусловном союзничестве с Баку парламентарий не советует. Азербайджан, по его оценке, ориентируется прежде всего на собственные интересы, поддерживая тесные отношения с Турцией, Израилем и США.

Российские туристы стали самыми щедрыми гостями Азербайджана за первые пять месяцев 2026 года — они потратили почти 283 миллиона манатов, оставив далеко позади турок и индийцев. Общие расходы иностранцев приблизились к миллиарду манатов, и почти треть этой суммы пришлась на граждан России. Больше всего денег ушло на транспорт, отели и питание.