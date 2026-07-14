Сезон «стрижепада» в Подмосковье: почему птенцы падают на землю и как им помочь, не навредив

В поселке Селятино местные жители предотвратили гибель птицы, вовремя отогнав кота от упавшего на землю стрижа. Этот случай стал поводом напомнить о правилах поведения при встрече с этими уникальными пернатыми, особенно в сезон так называемого «стрижепада», сообщил REGIONS.

По словам очевидцев, птица лежала на земле и не пыталась взлететь. Хищник уже приготовился к прыжку, но прохожие вмешались вовремя — прогнали кота и забрали стрижа к себе. Сейчас пернатый в безопасности: его выходили, и в ближайшее время спасатели планируют выпустить его на волю.

Почему стриж не может взлететь с земли

Кандидат биологических наук Алексей Субботин в беседе с REGIONS пояснил, что для стрижа падение на землю почти всегда чрезвычайная ситуация. Чаще всего на землю попадают травмированные птицы, врезавшиеся на высокой скорости в препятствия. Однако в июле начинается и естественный «стрижепад»: молодые птенцы, впервые покидающие гнездо, иногда оказываются на асфальте или траве и не могут самостоятельно подняться в воздух.

«Стрижи — уникальные птицы, которые практически всю жизнь проводят в воздухе. Они не умеют ходить по земле и не могут взлететь с ровной поверхности из-за особенностей строения лап и слишком длинных крыльев. Они не садятся на землю добровольно: их лапки слишком слабые для ходьбы, а на земле они не могут сделать полный взмах для взлета. Без помощи человека такая птица обречена», — объяснил эксперт.

Как помочь стрижу и не навредить

Алексей Субботин рекомендует действовать строго по инструкции. Если птенец здоров и активен, его можно посадить на вертикальную поверхность на высоте 2–3 метров — он зацепится когтями и взлетит. Подбрасывать птицу вверх категорически запрещено. Кормить стрижа хлебом, молоком или мясом нельзя — это смертельно опасно. Идеальный корм — мучной червь или сверчки из зоомагазина. При травме или отказе от еды биолог советует обратиться к ветеринару, работающему с дикими птицами.

«Если птица вялая или ранена, ее нужно аккуратно забрать и поместить в картонную коробку с отверстиями для воздуха, выстелив дно тканью или бумажными полотенцами. У птенцов лапки розовые, у взрослых — темные, это поможет определить, нужен ли особый уход», — говорит эксперт.

Важное предостережение: выпавших птенцов других птиц чаще всего не стоит трогать — родители найдут их и продолжат кормить. Однако стрижи — исключение: взрослые особи не ищут и не докармливают выпавших птенцов. Спасенную в Селятине птицу уже выходили, в ближайшее время ее планируют выпустить на волю.

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