Штрафы за неисполнение требований приставов: сколько заплатят жители Подмосковья, должностные лица и банки

Исполнение предписаний судебного пристава-исполнителя — обязанность, распространяющаяся на всех: граждан, организации и государственные ведомства. Данное положение закреплено в Федеральном законе «Об исполнительном производстве». В пресс-службе ГУФССП России по Московской области REGIONS разъяснили , что уклонение от выполнения требований или создание препятствий в деятельности пристава влечет административную, а при наличии признаков преступления — уголовную ответственность.

При предоставлении ложных сведений о доходах или имуществе, а также при сокрытии перемены места жительства, работы или учебы должника привлекают по статье 17.14 КоАП РФ. Для граждан предусмотрены штрафы в диапазоне от ₽1 тыс. до ₽2,5 тыс., для руководителей и чиновников — от ₽10 тыс. до 20 тыс., для организаций — от ₽30 тыс. до ₽100 тыс. Если речь идет о неоднократном нарушении сроков исполнения требований неимущественного характера, санкции применяются за каждое отдельное просроченное обязательство.

Для третьих лиц, которые не являются сторонами исполнительного производства, также установлена ответственность. Уклонение от принятия конфискованного имущества, передача недостоверных данных о должнике, задержка или утрата исполнительных документов квалифицируются по той же статье. Однако суммы штрафов выше: для граждан — от ₽2 тс. до ₽2,5 тыс., для должностных лиц — от ₽15 тыс. до ₽20 тыс., для организаций — от ₽50 тыс. до ₽100 тыс.

Кредитные учреждения подпадают под особый порядок. За неисполнение предписания о взыскании денежных средств банк может быть оштрафован на половину от суммы, подлежащей перечислению, но не более ₽1 млн. Ответственность банков регулируется статьей 114 Федерального закона «Об исполнительном производстве».

Воспрепятствование работе судебного пристава во время выполнения служебных обязанностей квалифицируется по статье 17.8 КоАП РФ. Штрафы здесь ниже: для граждан — от ₽1 тыс. до ₽1,5 тыс., для должностных лиц — от ₽2 тыс. до ₽3 тыс. В случаях, когда усматриваются признаки уголовного деяния, пристав направляет соответствующие материалы в следственные органы для возбуждения уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Московской области за полгода выписали штрафов в лесах на ₽26,7 млн.