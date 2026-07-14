Смородина обошла лимоны: нутрициолог назвала главные свойства ягоды

День смородины отмечается 14 июля — в разгар лета ягода набирает максимальную спелость. Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова в интервью с интернет-изданием «Ямал-Медиа» объяснила, почему черная смородина полезнее цитрусовых, кому она жизненно необходима, а кому способна навредить.

Главный козырь черной смородины — рекордное содержание аскорбиновой кислоты. Как отметила специалист, по этому показателю ягода опережает апельсины и лимоны, а входящие в состав биофлавоноиды дополнительно усиливают действие витамина C.

«Смородина полезна для иммунитета, эластичности сосудов и общего тонуса — везде, где работает витамин C, она будет кстати. Красная и белая тоже содержат этот витамин, но заметно меньше», — пояснила Белоусова.

Ягода помогает при воспалениях, нормализует работу кишечника и становится надежным союзником в сезон простуд. Особенно она показана людям с ослабленным иммунитетом, при артрите, атеросклерозе, гипертонии, ожирении и преддиабете — антоцианы в составе улучшают усвоение глюкозы.

Смородина работает как мощный антиоксидант: нейтрализует свободные радикалы, тормозит старение и подавляет хроническое воспаление. Помимо витамина C, в ней есть витамин A для зрения, витамин E для омоложения клеток, рутин (витамин P) для укрепления сосудистых стенок и группа B для поддержки сердца и мозга. Кальций отвечает за кости и зубы, а гамма-линоленовая кислота (омега-6) облегчает симптомы артрита.

Для женщин смородина особенно ценна: она помогает при инфекциях мочевыводящих путей, смягчает проявления ПМС и климакса, а также уменьшает отеки за счет улучшения кровотока и лимфодренажа. Мужчинам ягода дает другой бонус: селен, цинк и витамины A и C участвуют в выработке тестостерона, а витамин C стимулирует дофамин, повышающий либидо. Сосудорасширяющий эффект положительно влияет на эрекцию.

Суточная норма — до 100 г (примерно две чашки) в свежем виде, желательно до 17:00. Однако из-за высокой кислотности смородина раздражает слизистую желудка, поэтому при обострении гастрита, язвы или заболеваний двенадцатиперстной кишки от свежей ягоды лучше отказаться. С осторожностью ее стоит есть при склонности к диарее (клетчатка в кожице усиливает перистальтику), при тромбозе (есть риск отрыва сгустка), а также при индивидуальной непереносимости или реакции на салицилаты.

Чтобы сохранить максимум витамина C, Анна Белоусова советует замораживать смородину или применять щадящую термическую обработку. Для варенья достаточно пяти минут варки — этого времени хватит, чтобы полезные свойства остались почти нетронутыми.