Российский баскетбол рвется обратно: тренер Лукич оценил возвращение на международную арену

Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич заявил, что весь российский спорт с нетерпением ждет возвращения на международную арену, а решение МОК допустить отечественных атлетов до соревнований дает команде шанс доказать конкурентоспособность. Об этом сообщает Lenta.ru.

Лукич подчеркнул, что за время отстранения сборная ни разу не собиралась в сильнейшем составе по разным причинам, и только участие в официальных матчах позволит объективно оценить уровень. Однако он выразил уверенность, что у команды будет «запредельная мотивация», ведь каждому игроку есть что доказывать. Тренер надеется, что к предстоящему чемпионату ему удастся собрать всех лучших баскетболистов, чтобы показать максимум.

Он также отметил, что пауза в международных играх сказалась негативно не только на подготовке, но и на общем восприятии российского баскетбола в мире. Однако возвращение — это шанс не только для сборной, но и для всего вида спорта в стране, который долго ждал этого момента. Теперь задача тренерского штаба — правильно использовать этот шанс и выстроить команду, способную конкурировать с сильнейшими.

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