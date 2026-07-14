«Душевно, весело и без драки»: как прошла свадьба 22-летней дочери Олега Газманова?

Народный артист России Олег Газманов принял участие в важном семейном событии — его 22-летняя дочь Марианна сыграла свадьбу. О своих впечатлениях от свадьбы певец впервые рассказал на пресс-конференции, посвященной его предстоящему юбилею, сообщает Teleprogramma.org.

Артист признался, что эмоции переполняют его: с одной стороны, он безмерно рад за дочь, с другой — не может поверить, что она так быстро повзрослела и теперь уже сама строит семью.

По словам Газманова, свадьба получилась именно такой, какой и должна быть — душевной, оживленной и радостной. Он с улыбкой отметил, что праздник обошелся без драк, но было очень весело.

«Свадьба прошла без драки, но весело. Уже теперь у мужа Мариашки очень много родственников, очень хорошие люди. С нашей стороны тоже было много народа. Наши молодожены очень много работали над тем, каким сделать этот вечер», — отметил певец.

Сам Газманов тоже внес свой вклад в праздник. Он помог организовать свадьбу и, конечно, не удержался от того, чтобы спеть несколько песен для гостей. Артист подчеркнул, что его дочь и ее избранник подошли к браку осознанно — они встречались два года и по-настоящему любят друг друга.

Завершая разговор, певец выразил надежду, что молодожены не будут долго тянуть с рождением детей. Газманов с улыбкой признался, что мечтает поскорее стать дедом.

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