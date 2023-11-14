«Народные инспекторы» Подмосковья помогли выявить почти тысячу нарушителей правил парковки с начала года

Жители Подмосковья могут зафиксировать парковку в зоне зеленых насаждений, контейнерных площадок, сброс мусора из автомобиля и привлечь нарушителей к ответственности с помощью приложения «Добродел» в разделе «Народный инспектор». С начала года они выявили 995 водителей, которые блокируют вывоз мусора, на сумму более 5,8 миллиона рублей, сообщили в областном ГУСТ.