«Народные инспекторы» Подмосковья помогли выявить почти тысячу нарушителей правил парковки с начала года
Фото: [ГУСТ]
Жители Подмосковья могут зафиксировать парковку в зоне зеленых насаждений, контейнерных площадок, сброс мусора из автомобиля и привлечь нарушителей к ответственности с помощью приложения «Добродел» в разделе «Народный инспектор». С начала года они выявили 995 водителей, которые блокируют вывоз мусора, на сумму более 5,8 миллиона рублей, сообщили в областном ГУСТ.
«Больше всего не соблюдают правила водители Ленинского городского округа: 384 постановления на сумму 1,9 миллиона, Одинцовского: 235 штрафов на сумму 1,8 миллиона. А больше всего дисциплина развита у автолюбителей Волоколамска — два штрафа за год на шесть тысяч рублей, — отметила глава ведомства Светлана Аипова.
По словам министра, на данное нарушение во многом влияет сезонность. В частности, в холодное время года фиксируется больше нарушений правил парковки, чем летом.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.