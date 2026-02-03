Народные приметы на 4 февраля: что нельзя делать в Тимофеев день, чтобы не навлечь бедность и неудачи

4 февраля в народном календаре отмечено как день Тимофея-полузимника. Эта дата связана с почитанием памяти апостола Тимофея и символизирует середину зимы.

В старину верили, что «Тимофей-полузимник зиму пополам разрубает», и с этого времени начинали постепенную подготовку к предстоящим весенним полевым работам.

Особое значение придавалось снам, которые люди видели в ночь на 4 февраля. Согласно поверьям, их необходимо трактовать с точностью до наоборот. Например, если во сне является смерть близкого человека, это считалось добрым знаком, сулящим ему долгую жизнь. А вот сон с признанием в любви, напротив, мог предвещать разлад в личных отношениях наяву.

Существует ряд строгих запретов, которых советуют придерживаться в этот день, чтобы не навлечь на себя неприятности. Категорически не рекомендуется ссориться и ругаться, так как после такой ссоры будет очень сложно помириться.

Также нельзя стричь волосы и выполнять любую работу «спустя рукава», небрежно, поскольку это может привести к неудачам в делах и финансовым потерям.

С днем Тимофея-полузимника связаны и погодные приметы. Если 4 февраля стоит мороз, а оконные рамы запотели изнутри, это предвещает скорое потепление. Яркое солнце в этот день считается предвестником теплой и ранней весны.

