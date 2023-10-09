Народный артист ЛНР Михаил Голубович умер в возрасте 79 лет

На счету актера – немало ролей, сыгранных как в кино, так и в театре. Наверняка многие знают его благодаря культовым советским фильмам, таким, как «Хождение по мукам», «Как закалялась сталь» и др.

Леонид Пасечник, временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики, опубликовал на своей странице в социальных сетях новую запись. Так многим стало известно, что из жизни ушел Михаил Голубович. Он умер из-за тяжелой болезни на 80-м году жизни, о чем также пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Врио главы ЛНР назвал Голубовича «человеком-легендой». Он приобрел по-настоящему мировую известность. При этом Народный артист не забывал и о родном крае, гордился им и старался всячески прославлять его. Пасечник выразил искренние соболезнования близким людям ушедшего из жизни актера.