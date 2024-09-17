В Одессе скончался режиссер фильма «Место встречи изменить нельзя» Леонид Бурлака

Советский и украинский режиссер Леонид Бурлака умер в воскресенье, 15 сентября, в возрасте 85 лет в родной Одессе, сообщает сайт aif.ru .

Кинематографист умер в результате тяжелой болезни, с которой боролся долгие годы. Прощание с Бурлакой состоится в Одесской киностудии.

Леонид Бурлака начал свой путь в операторском факультете ВГИКа. После обучения работал в Одесском телецентре осветителем, далее ассистентом оператора, после — оператором. В 1963 году являлся штатным кинооператором Одесской киностудии. Получил статус заслуженного деятеля искусств Украины.

Первой картиной режиссера стал проект «Молодожен». Также в его фильмографии «Верность», «Мушкетеры 4«А», «Мальчишки ехали на фронт», «Взять живым», «Топинамбуры», «Двое в песках», многие другие проекты. Самой известной и культовой работой является «Место встречи изменить нельзя».

Ранее сообщалось, что умер бывший тренер хоккейного клуба «Металлург» Королев.