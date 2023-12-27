Народный артист России Игорь Бутман посетил стенд Подмосковья на выставке «Россия»

Знаменитый музыкант, саксофонист, народный артист России Игорь Бутман осмотрел экспозицию Московской области на Международной выставке-форуме «Россия». В свою очередь, он представит фестиваль «Джазовые сезоны», который проходит в Подмосковье.

Кроме того, артист уже поделился мнением о развитии спортивной инфраструктуры в Московской области. Он признался, что особенно рад появлению новых лыжных трасс, куда все желающие могут приезжать покататься из Москвы и других регионов.

Напомним, на выставке «Россия», которая работает в столице на ВДНХ, сегодня проходит День Московской области. До официального открытия программы осталось совсем немного! Целый день на стенде региона будут проходить розыгрыши призов и другие активности.