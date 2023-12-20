Народный артист России предложил поступить с Анатолием Белым*, как советовал Чапаев

Звезда «Параграфа 78» уехал из России вместе с семьей больше года назад и высказывается в поддержку Украины.

Анатолий Белый* после своих оскорбительных постов в адрес России, где заработал солидные гонорары и славу, был признан иноагентом. Звезда проживает в Израиле, потеряв поддержку многих бывших коллег. Не понимает Белого* и народный артист России Сергей Никоненко. В беседе с сайтом aif.ru он рассказал, как следует поступить с актером.

«Он отрабатывает повестку за деньги. Перестанет писать, перестанут платить», — отметил собеседник журналистов

Никоненко предложил воспользоваться советом Чапаева, который звучал в известном старом фильме 1934 года.

«Ну, на то, что вы тут говорили — наплевать и забыть». Вот и на идиота Белого — наплевать и забыть. Самым страшным, когда на него перестанут реагировать в России», — заключил актер.

Сам Белый* после получения статуса признавался, что ему горестно прощаться с Россией.



*Анатолий Белый — Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.