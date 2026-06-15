Народный метод под ударом: почему молоко от изжоги может навредить — объяснение гастроэнтеролога

Гастроэнтеролог Сергей Вялов в своем Telegram-канале раскритиковал популярный у россиян метод лечения изжоги — употребление молока. По словам врача, этот напиток действительно способен принести временное облегчение благодаря обволакивающему эффекту и способности разбавлять желудочный сок.

Однако молоко не устраняет причину изжоги. Более того, оно может спровоцировать повторный выброс кислоты, поскольку содержит кальций и жиры. В связи с этим Вялов призвал не использовать этот продукт как системное лечение.