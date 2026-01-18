«Народный снегоуборочный десант». ОП РФ предложил платить горожанам до 3 тысяч в день за помощь дворникам

Для оперативной ликвидации последствий аномальных снегопадов в Москве может быть создан специальный механизм финансирования. Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в беседе с корреспондентом ТАСС выступил с инициативой организовать при районных управах фонд для выплат столичным жителям, помогающим коммунальным службам в уборке снега.

«Я считаю, что в Москве, в органах местного управления, необходимо создать специальный фонд, который бы оплачивал жителям столицы уборку дворов после сильного снегопада, когда люди выходят с лопатами очищать свой двор», — сказал он.

Как пояснил представитель ОП РФ, масштабные снегопады создают нагрузку, с которой штатные дворники справиться в одиночку не могут. Вовлечение горожан в эту работу было бы логичным решением. По мнению Гриба, многие москвичи откликнутся на такую инициативу, особенно если их труд будет материально поощряться в исключительных обстоятельствах.

В качестве возможного размера суточной выплаты за добровольную помощь общественник назвал сумму в 2-3 тысячи рублей. Кроме финансового стимула, Гриб предложил рассматривать участие в уборке снега как уважительную причину для отсутствия на работе или учебе.

«Когда такие сильные снегопады — не хватит никаких коммунальщиков. Но такое случается не часто и мы должны быть готовы заплатить жителям, которые добровольно берут лопаты и помогают службам справиться с непогодой. Кроме того, помощь дворникам может считаться уважительной причиной в случае опоздания на работу или учебу», — сказал Гриб.

Он также добавил, что всем желающим помочь необходимо обеспечить бесплатный доступ к необходимому инвентарю — лопатам и другому оборудованию.

Ранее сообщалось о том, что специалисты в Можайском проведут вывоз снега по десяткам адресов.