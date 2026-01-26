Народный танец собрал полный зал в ДК «Подмосковье» в Красногорске

Концерт «Русские узоры», состоявшийся 25 января во Дворце культуры «Подмосковье» в Красногорске, собрал на одной сцене несколько поколений танцоров. В программе выступили как профессиональные народные ансамбли, так и детские хореографические студии, продемонстрировав преемственность традиций.

На сцене представили свое мастерство Народный коллектив «Ансамбль танца «Россия», Народный коллектив «Ансамбль танца «Русская сторонка», Образцовый коллектив «Хореографическая студия «Россия», а также детские студии «Фантазия» и «Росиночка». Зрители увидели народные костюмы, классические хороводы, залихватские пляски и сложные кадрили, поставленные профессиональными балетмейстерами. Такое событие выполняет роль живого каталога местных творческих коллективов, куда потенциальные участники могут обратиться для занятий.

Культурная жизнь в городе, как показывает этот концерт, развивается не только за счет привозных звезд, но и благодаря сильным местным силам. Для зрителей же это возможность за один вечер совершить красочное путешествие по танцевальной карте России, не покидая пределов родного города. Концерт стал яркой демонстрацией возможностей для творческого развития детей и взрослых в городской среде.