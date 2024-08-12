Нарушитель ПДД выплатит 30 тысяч рублей сбитому школьнику

В местной прокуратуре добились выплаты компенсации для семьи пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии.

Мужчина нарушил правила дорожного движения, выезжая из жилой зоны, из-за чего он сбил несовершеннолетнего пешехода. В результате происшествия школьник получил ушиб колена. Об этом сообщило интернет-издание «Ямал-Медиа».

Городская прокуратура обратилась в суд с требованием о компенсации морального вреда. Суд встал на сторону истца и обязал виновника ДТП выплатить 30 тысяч рублей. Однако на данный момент денежные средства пострадавшим еще не поступили.

Ранее сообщалось о том, что девочки-подростки разбились на мотоцикле в Нижегородской области. Известно, что они передвигались по трассе в ночное время суток.