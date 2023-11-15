Нарушителей Закона о тишине из Талдома привлекут к ответственности

Члены административной комиссии подмосковного Талдомского городского округа провели собрание, на котором рассмотрели материалы дел в отношении горожан, нарушивших Закон о тишине.

В муниципальной комиссии приняли решение привлечь нарушителей к административной ответственности.

Представители окружной администрации напомнили, что нарушения тишины в определенные временные промежутки согласно региональным правилам и законам влечет за собой административное наказание в виде предупреждения или штрафа. Горожанам могут выписать взыскание в размере от одной до трех тысяч рублей, должностных лиц ждет штраф до десяти тысяч рублей, а юридические лица могут получить взыскание до полусотни тысяч.

Также в администрации Талдома напомнили, что за повторные подобные нарушения Закона о тишине штрафы значительно увеличатся.