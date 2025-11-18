Нарушители против алкотестера: в российском городе нетрезвых водителей ловили три дня

В Пуровском районе ЯНАО за три дня ноября автоинспекторы задержали двух водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Первый инцидент произошел 15 ноября, когда полицейские остановили автомобиль Haval с молодым человеком 1999 года рождения за рулем. Сотрудники ГИБДД обратили внимание на неадекватное поведение водителя, однако он отказался проходить процедуру освидетельствования, что согласно законодательству приравнивается к признанию факта опьянения.

Практика показывает, что отказ от медицинского освидетельствования не становится для нарушителей страховкой от ответственности — по статье 12.26 КоАП РФ такое поведение влечет лишение прав на срок до двух лет и административный штраф в размере 30 тысяч рублей. При этом реальные случаи управления транспортом в нетрезвом виде часто заканчиваются гораздо серьезнее — статистика аварийности на ямальских дорогах подтверждает, что алкогольное опьянение водителя остается одним из ключевых факторов тяжелых ДТП в зимний период.

Автоинспекторы напоминают, что даже незначительная доза алкоголя снижает скорость реакции водителя на 20-30%, что особенно опасно при сложных погодных условиях и ограниченной видимости.

