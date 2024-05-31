Наружное видеонаблюдение появится в детской школе искусств Ивантеевки после капитального ремонта

Капитальный ремонт здания Ивантеевской музыкальной школы, которую открыли в 1962 году, продолжается, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В настоящее время демонтажные работы уже выполнены на 80%. По завершению ремонта здание будет полностью обновлено. Работы проводят в рамках президентской программы по капитальному ремонту объектов образования.

«В ходе капремонта в ДШИ заменят внутренние инженерные сети (отопление, вентиляция, внутреннее электроснабжение, слаботочные сети, водопровод и канализация), установят наружное видеонаблюдение, капитально отремонтируют внутренние помещения, фасад, кровлю», — говорится в сообщении.

Музыкальная школа является одним из старейших образовательных учреждений города. Общая площадь территории, на которой проведут капитальные ремонтные работы, составит 1,5 тысячи квадратных метров.

На время работ дети смогут продолжать занятия в других учреждениях. В декабре 2024 года ребята смогут вернуться в обновленную школу.

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