Разведка сообщила, что помощь Запада не доходит до мирных украинцев. Подробности рассказало РИА Новости .

Директор Службы внешней разведки сообщил, что большая часть средств, которые западные страны посылают для помощи мирному населению Украины, в действительности до людей не доходит. Нарышкин отметил, что многомиллионные поступления для действительно нуждающихся в помощи жителей страны попросту остаются на счетах украинских властей.

Руководитель разведслужбы также рассказал, куда деваются средства. По его словам, власти Украины рассматривают деньги как личный доход, поэтому большая часть средств остается на банковских счетах правящей верхушки в Европе.