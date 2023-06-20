Нарышкин рассказал о масштабных чистках в загранучреждениях Украины

Украинские власти проводят масштабные чистки в своих заграничных офисах, рассказал директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Киев выявляет нелояльных режиму сотрудников и обеспечивает их возвращение домой.

По этой причине многие загранслужащие Украины предпочитают получить статус беженцев.

Нарышкин также отметил, что из длительных командировок не спешат возвращаться на родину сотрудники МИД, Минобороны, спецслужб.

Глава СВР отметил, что это происходит на фоне массового исхода трудоспособного населения Украины из страны.