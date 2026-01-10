«Нас обяжут отчитываться за каждый случай». В России ужесточат контроль за клиниками, где делают аборты

Власти РФ инициировали разработку дополнительных мер надзора за клиниками, предоставляющими услуги по искусственному прерыванию беременности.

Соответствующее поручение профильным ведомствам было направлено Правительством РФ. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает РИА Новости.

Согласно тексту распоряжения, Министерство здравоохранения совместно с Росздравнадзором должны до 2026 года сформировать и внедрить комплекс мероприятий, ужесточающих контроль над медицинскими учреждениями, в которых делают аборты.

Ранее депутат Иванова заявила, что нужно запретить аборты в частных клиниках Красноярского края.