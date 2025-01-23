НАС проверит китайские кроссоверы Changan из-за «желеобразных» сидений

Национальный автомобильный союз (НАС) проверит китайские внедорожники Changan Uni-S, Uni-K и Uni-T из-за жалоб на «желеобразные» сиденья, сообщил Mash.

По информации источника, автомобили могут оказаться под угрозой исключения с российского рынка, так как во время аварий сиденья могут привести к компрессионным переломам позвоночника как у водителей, так и у пассажиров.

Пострадавшие владельцы попросили НАС оценить качество конструкций и безопасность самих автомобилей указанных моделей, которые, по данным автоэкспортов, входит в пятерку самых популярных автомобилей в России — за 2024 год их продажи увеличились на 109%, 110% и 129%.

На видео, опубликованном Mash, видно, как спинка заднего сиденья Changan Uni-S после незначительного ДТП выглядит как «желе».

По словам президента НАС Антона Шапарина, любой автомобиль перед выходом на российский рынок проходит тестирование на прочность и безопасность, однако эти проверки касаются лишь кузова. Качество спинок и кресел, отметил он, остается без должного внимания.

В начале января стало известно, что китайский кроссовер Haval F7x сняли с продаж с российского рынка. Отмечалось, что такое решение приняла компания-производитель автомобиля.