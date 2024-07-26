«Нас становится меньше»: Песков прокомментировал коэффициент рождаемости в России

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, он находится на катастрофическом уровне несмотря на то, что «мы живем в самой большой стране мира».

С такими словами Дмитрий Песков выступил на встрече с участниками Фестиваля новых медиа. Кроме того, пресс-секретарь Президента отметил, что россиянам необходимо научиться видеть среди людей героев страны. К ним он отнес и многодетных матерей.

К слову, в ходе выступления также удалось обсудить коэффициент рождаемости в России. И, как подчеркнул, Песков, он находится на крайне низком уровне (1,4). Его можно сравнить с Японией и другими европейскими странами, но «это катастрофически для будущего нации».

Также замглавы администрации Владимира Путина напомнил, что Россия – это самая большая страна в мире, однако ее население с каждым годом становится все меньше. А решить эту проблему можно только в том случае, если повысить коэффициент рождаемости.

Ролик со словами пресс-секретаря Президента был опубликован на странице Мастерской новых медиа в социальных сетях.