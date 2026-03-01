«Нас выкинули на улицу»: отмена рейса оставила россиян на улице в Дубае под ракетами

Пассажиры рейса «Аэрофлота» из Дубая в Краснодар не могут заселиться в отель после отмены вылета. Около пятидесяти человек, включая семьи с маленькими детьми, остались на улице без связи с авиакомпанией, сообщает Турпром.

Группа российских путешественников оказалась в затруднительном положении в Объединенных Арабских Эмиратах. Причиной стала отмена рейса SU0769 авиакомпании «Аэрофлот», который должен был вылететь утром 28 февраля из Дубая в Краснодар.

Пассажиры провели около пяти часов в салоне самолета в аэропорту, ожидая улучшения летных условий. Однако ближе к вечеру их на автобусах отправили в гостиницу для временного размещения. По прибытии выяснилось, что администрация отеля не имеет подтвержденной договоренности с перевозчиком, из-за чего заселение значительной части туристов оказалось невозможным.

По словам очевидцев, около полусотни человек, среди которых есть семьи с детьми, остались без крова и какой-либо информации. Путешественники отмечают, что с момента объявления об отмене рейса представители авиакомпании не вышли на связь с пассажирами. Дозвониться в службу поддержки также не удается, что лишь усугубляет стрессовую ситуацию. Часть туристов все же удалось разместить, однако остальные пребывают в неведении относительно дальнейших действий, компенсациях и новом времени вылета.

Официальных комментариев от пресс-службы «Аэрофлота» по факту инцидента на момент публикации не поступало.