«Нас ждали еще двое»: за один день боец СВО вынес троих раненых к пункту эвакуации

Под постоянными обстрелами украинцев российские солдаты получают ранения. До медиков еще надо добраться, поэтому каждый умеет оказать первую помощь. И часто, рискуя собственной жизнью, бойцы выводят истекающих кровью товарищей с поля боя.

Боец из Оренбурга с позывным Бабай не раз спасал своих ребят. В один день ему пришлось вытащить сразу нескольких.

«У моего взводника из Донецка было сквозное ранение от пули калибра 7,62. Разрывная пуля залетела в икру и разворотила ему ногу. Его ранило в 11:00, а в 12:00 мы его уже несли, вопреки правилам безопасности, посветлу. Мы с товарищем вытащили взводника в тыл, оказали ему там первую помощь и донесли до эвакуации», — признается мобилизованный.

По словам солдата, в пункте, где принимают раненых, ребята оказались в три часа дня. Их встретил ротный и приказал Бабаю и его сослуживцу достать еще двоих «трехсотых» (раненых).

«Он сказал, что у одного ноги покошенные, а у другого пробита печень: «Вам нужно при любом раскладе их вытащить и доставить сюда». У нас не было варианта отказаться, и мы вернулись среди бела дня за ними. Мы убегали от дронов и добрались до места уже вечером», — делится солдат с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Наконец, бойцы начали потихоньку, по одному, таскать подбитых товарищей к эвакопункту. К счастью, в тот раз все остались живы.

О том, как везло меньше, и товарищи умирали на руках Бабая, мы рассказывали в нашем материале.