«Нас ждет участь США»: Мясников предупредил россиян о риске превратиться в нацию толстяков

Телеведущий и врач Александр Мясников выступил с резкой критикой современных пищевых привычек россиян, связав их с катастрофическим ростом ожирения и диабета. В своем телеграм-канале он призвал соотечественников вернуться к практике приготовления пищи из простых, цельных ингредиентов, передает Лента.ру.

В качестве наглядного примера Мясников привел сравнение с советским периодом. По его словам, в СССР лишь 15% населения имели избыточный вес, тогда как сегодня этот показатель в России достигает 44%. Количество людей с диабетом, по данным медиаврача, за эти годы выросло в десять раз. Причину такой негативной динамики он видит в отказе от традиционной домашней кухни и переходе на ультрапереработанные продукты промышленного производства.

Мясников подчеркнул, что в прошлом люди преимущественно сами готовили еду из доступных базовых продуктов, таких как курица, картошка или овощи, практически не употребляя готовые полуфабрикаты. Он призвал россиян перенять этот подход «хотя бы у себя на кухне», чтобы противостоять агрессивному влиянию пищевой индустрии и сервисов доставки.

