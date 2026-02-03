Последний путь студентов: сотни прокопчан пришли проститься с погибшими при пожаре в сауне друзьями

В Прокопьевске Кузбасса 3 февраля состоялись траурные церемонии, завершившие земной путь четверых подростков, погибших при страшном пожаре в частной сауне. На прощание со студентами техникума пришли сотни горожан, пишет NGS42.ru .

Прощание проходило в школе № 68 и храме Покрова Пресвятой Богородицы. Белые гробы были усыпаны цветами и игрушками — символами несостоявшегося будущего. На протяжении церемонии дежурили медики, помощь которых потребовалась некоторым не выдержавшим горя родственникам. После отпевания троих друзей решили похоронить рядом на одном кладбище. Четвертого подростка планируется предать земле 4 февраля.

Трагедия произошла 31 января. В сауне на Кубанской улице компания 15-17-летних студентов отмечала тройной день рождения. При пожаре, как установлено, они погибли от отравления угарным газом. Двое были найдены в парилке, трое — в зоне бассейна. Единственной, кому удалось спастись, стала девушка, которая намочила одежду, прикрыла лицо и смогла выбраться.

По данному факту задержаны владелец сауны, индивидуальный предприниматель, и его брат — администратор. На суде предприниматель, который купил здание около 15 лет назад и делал ремонт самостоятельно, частично признал вину, назвав произошедшее «случайностью».

Ранее сообщалось, что мужчина вернулся домой через две недели после собственных похорон.