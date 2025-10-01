НАСА отправило 15 тысяч ученых в неоплачиваемый отпуск из-за шатдауна

Согласно официальному плану действий, с которым ознакомилось РИА Новости, подавляющее большинство сотрудников — более 15 тысяч человек (около 80% от общего штата) — были отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Из 18 218 постоянных работников к исполнению обязанностей допущены лишь 3124 специалиста. Основной костяк — 2830 человек — обеспечивают безопасность персонала и сохранность объектов собственности. Еще 164 сотрудника выполняют функции, прямо предписанные законодательством, а 130 человек работают за счет внешнего финансирования.

В документе подчеркивается, что в условиях прекращения бюджетных ассигнований агентство будет руководствоваться директивами администрации президента. Работа продолжится исключительно по критически важным проектам: поддержание эксплуатации МКС, управление действующими спутниковыми аппаратами и реализация лунной программы «Артемида». Несмотря на остановку финансирования, НАСА гарантирует бесперебойную работу Международной космической станции, включая ежедневную передачу тысяч команд и мониторинг орбитальных угроз.

Ранее сообщалось о том, что НАСА объявило об открытии признаков древней жизни на Марсе.