NASA внезапно удалило данные об астероиде 2025 US6 после появления болида над Москвой

Американское аэрокосмическое агентство (NASA) ограничило доступ к информации о характеристиках астероида 2025 US6. Этот астероид предположительно связан с ярким болидом, который был замечен над Москвой и областью утром 27 октября. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН на своем Telegram-канале.

В соцсетях минувшим днем начали появляться сообщения и видео о ярком болиде, который пронесся по небу над Москвой и Подмосковьем около 6:30 утра. Люди и российские астрономы предполагают, что это мог быть космический мусор или небольшой метеорит, вошедший в атмосферу.

Согласно исследованиям, до распространения сведений о необычном космическом феномене данные о траектории и характеристиках малой планеты были доступны на сайте Лаборатории реактивного движения (JPL) и на сайте Европейского космического агентства, но в настоящее время эта информация отсутствует.

«Из базы NASA близких сближений с Землей сегодня была изъята информация о траектории движения и иных характеристиках астероида 2025 US6. В настоящее время сведения о теле недоступны как в базовом каталоге лаборатории реактивного движения (JPL), так и на зеркалах Европейского космического агентства», — сказано в сообщении лаборатории.

По предварительным данным, полученным от экспертов ИКИ РАН, астероид 2025 US6 имеет диаметр около двух метров. По расчётам, 28 октября он должен был пролететь мимо Земли на минимальном расстоянии примерно в 150 тысяч километров.

В лаборатории высказали гипотезу, что исчезновение данных могло быть вызвано пролётом болида над Московским регионом. Эксперты подчеркнули, что объект таких размеров мог бы войти в атмосферу и создать аналогичную визуальную вспышку.