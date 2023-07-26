Население Японии сократилось во всех префектурах страны

Население Японии впервые в истории сократилось во всех 47 префектурах страны, сообщает Kyodo со ссылкой на данные правительства.

За 2022 год японское население снизилось на 801 тысячу человек. Это самое значительное падение с 1968 года.

На 1 января 2023 года в Стране Восходящего Солнца проживало 125 416 877 человек, включая иностранцев. Их в стране стало больше, что связано с ослаблением антиковидных ограничений.

Отмечается, что уже 14-й год подряд смертность в Японии превышает рождаемость. В прошлом году родилось 722 тысячи японцев, а умерло 1,57 млн человек.