Нескольким ранее сообщалось о том, что за прошедшие сутки Вооруженными силами Украины были выпущены восемьдесят восемь снарядов по одиннадцати населенным пунктам, расположенным в Херсонской области.

Как пишет RT, в пгт Днепряны, что находится в этом же регионе, произошел обстрел со стороны Вооруженных Сил Украины (ВСУ) с применением дронов. До этого украинские военные атаковали село Масловка, из-за чего пострадавшим оказался один мирный житель. На этот раз три снаряда были сброшены на Днепряны.

Информация об этом опубликована на странице в соцсетях, которая принадлежит Администрации Новокаховского городского округа. В сообщении говорится о том, что удалось избежать разрушений, человеческих жертв, а также пострадавших из-за обстрела.