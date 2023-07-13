Нашедший фрагменты «межзвездного корабля» астрофизик подвергся критике

Профессор планетарных и космических наук Моника Грейди раскритиковала астрофизика Ави Леба, утверждающего, что он обнаружил фрагменты инопланетного корабля на дне Тихого океана. О споре ученых рассказали The Conversation .

Найденные ученым части являются металлическими шариками, диаметром в 0,5 миллиметра. Ученые проводили экспедицию в Тихом океане, так как накануне там упал метеор IM1, скорость падения которого указывала на то, что он прилетел из-за пределов Солнечной системы. Специалистами предполагается, что это первый случай попадания на Землю межзведного тела. Ави Леб, собравший экспедицию, заявляет, что их находка принадлежит кораблю инопланетян.

В ответ на это, Грейди заявила, что слова Леба ничем не подкреплены. Схожие фрагменты уже были найдены в 1800-ых годах. Утверждается, что обнаруженные шарики образуются, когда от метеорита отрывается фрагмент, который быстро остывает и твердеет.