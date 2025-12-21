Нашел патрон и попал под статью: как любопытство обернулось трагедией в Химках

В Химках произошел взрыв, в результате которого погиб 12-летний подросток, еще два человека получили ранения. Следственные органы рассматривают версию неосторожного обращения с взрывоопасным предметом бытового назначения. В публичном поле обсуждается версия, что подросток интересовался заброшенными объектами и мог контактировать с найденными патронами или иными опасными предметами. Правовая оценка подобных действий зависит не от увлечения, а от конкретного поведения и последствий. Это разъяснил юрист Илья Русяев REGIONS .

Диггерство как хобби не выделено в законодательстве отдельным запретом. Ответственность возникает при незаконном проникновении на охраняемые территории, повреждении имущества или создании угрозы жизни и здоровью людей. Эти действия подпадают под нормы уголовного и административного права. На это указал Илья Русяев.

Иной правовой режим действует в отношении боеприпасов, патронов и взрывоопасных предметов. Их незаконное приобретение, хранение или ношение образует самостоятельный состав преступления. Даже ситуация, когда предмет найден и забран без намерения использования, квалифицируется как незаконное приобретение. Это отметил Илья Русяев.

Добровольная сдача найденных боеприпасов или взрывчатых устройств освобождает от уголовной ответственности при отсутствии иных составов преступления. Безопасный алгоритм действий включает отказ от контакта с находкой, удаление людей на безопасное расстояние и сообщение по номеру 112 с указанием места и обстоятельств. Такой порядок действий рекомендовал Илья Русяев.

Ранее сообщалось о том, что погибший от взрыва в Химках подросток состоял в группе диггеров.