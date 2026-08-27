Диакон Пензенской епархии Евгений Белохвостиков объяснил, как правильно утилизировать пришедшие в негодность иконы, чтобы не проявить неуважение к святыне. Поводом для разъяснений стала находка завернутых икон на берегу реки Суры в Пензе весной 2025 года, вызвавшая обсуждение в соцсетях, передает glavny.tv .

Священнослужитель предположил, что оставивший иконы у воды человек, скорее всего, не хотел их оскорбить, а просто не знал, как правильно поступить с поврежденными религиозными предметами.

По словам диакона, церковная традиция требует относиться к ветхим святыням с почтением. Допустимый способ — сжечь такие предметы, а пепел закопать в месте, недоступном для людей и животных. Старые иконы также можно завернуть в ткань и предать земле. Однако наиболее правильным вариантом Белохвостиков назвал передачу святынь в храм, где с ними поступят по церковным правилам.

Обычай выбрасывать иконы в воду диакон считает устаревшим и не одобряет: такой способ может вредить природе и загрязнять водоемы. Кроме того, священнослужитель напомнил, что старые церковные предметы иногда представляют историческую ценность. В качестве примера он привел случай с православным календарем, который принесли в храм, а позже выяснилось, что это редкий предмет советского периода.