Нашествие монстров из глубины: шторм усеял аргентинский пляж живыми существами

Среди выброшенных на берег экзотических обитателей глубин, некоторые из которых еще оставались живыми, очевидцы также заметили крайне редкую морскую «мышь». Видео с пляжа опубликовало издание Need To Know.

Последствия шторма на аргентинском побережье

Жители Аргентины столкнулись с необычным природным явлением на местном побережье. После прошедшего сильного шторма на песчаный берег выбросило сотни крупных морских червей. Видеозапись с места масштабного скопления подводных обитателей была официально опубликована информационным изданием Need To Know. Согласно свидетельствам очевидцев, часть существ, оказавшихся на суше, все еще подавала признаки жизни. В естественной среде эти организмы предпочитают находиться на мелководье, где они строят песчаные норы и питаются исключительно бактериями и планктоном. Длина тела таких особей способна достигать 25 сантиметров, а на берег они попадают в результате сильного волнения воды или из-за резкой смены морских течений.

Экзотическая кухня и уникальная находка

Для населения Аргентины подобная встреча стала полной неожиданностью, поскольку данный вид червей более характерен для прибрежных зон азиатских стран, в частности, Китая. В китайской и корейской кулинарных традициях эти морские обитатели считаются деликатесом: их принято употреблять в пищу в сыром виде, используя в качестве заправки кунжутное масло, обычную соль или острую пасту из перца чили.

Помимо сотен стандартных червей, один из местных жителей сумел зафиксировать на песке еще более уникальное создание — так называемую морскую «мышь». Данное существо представляет собой особую разновидность червя, тело которого плотно покрыто специфическими белыми щетинками, визуально делающими его поразительно похожим на обычного сухопутного грызуна. Биологи отмечают, что подобные подводные жители ведут скрытный образ жизни и крайне редко попадаются на глаза человеку.