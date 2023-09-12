Нашествие насекомых, торнадо и цунами: что будет с Землей из-за грядущих магнитных бурь

В сентябре сразу несколько магнитных бурь накроют Землю. Мощные удары ожидаются в период с 12 по 30 сентября, пик придется на 29 сентября.

Ухудшение самочувствия, поломка техники и не только ждут жителей нашей планеты в этот период. Об этом в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказала экстрасенс Инна Мишина.

Фото: [ freepik.com ]

Землетрясения и нашествие насекомых

«Магнитные бури очень серьезно влияют на здоровье, могут даже привести к инсультам, а сердечников — к летальному исходу. Скорее всего, бури связаны с проходящим мимо нашей планеты астероидом. Он пролетит рядом с нами в октябре», — объяснила Мишина.

Картины ужасающих бедствий пришли к ней во сне.

«Будут землетрясения, в ближайшее время стоит ждать торнадо, цунами. Следом пойдут песчаные бури, я видела также нашествие насекомых. Они уже есть в разных регионах, в Московской области. В жарких странах будет нашествие именно ядовитых насекомых», — рассказала ясновидящая.

Череда авиакатастроф

Фото: [ freepik.com ]

В своих снах Мишина также увидела череду авиакатастроф.

«Пока не понятно, в этом году они случатся или в следующем. Я вижу именно череду. Техника будет выходить из строя. Я не рекомендую летать на самолетах в ближайшее время. Будут выходить из строя роботизированные автомобили», — поделилась предсказанием Мишина.

Ранее экстрасенс Мишина объяснила, почему на могиле Шатунова собираются толпы людей.