«Наши Герои!»: в Пушкино прошел творческий мастер-класс

Участники создавали портреты участников СВО и советских военачальников периода Великой Отечественной войны, а также писали письма бойцам на фронт.

Ученики Академии совместно с членами Пушкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО делали открытки, рисовали портреты и писали письма, поддерживая связь с теми, кто находится на передовой. В акции также приняли участие юнармейцы, волонтёры и представители комитета по образованию округа Пушкинский. Лучшие работы будут представлены на выставке в Красногорске.

Мероприятие также включило выставку работ учащихся, приуроченную к 80-летию Победы, после которой участники смогли пообщаться с ветеранами СВО за чашкой чая и обсудить важные темы.