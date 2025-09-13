«Наши Герои!»: в Пушкино прошел творческий мастер-класс
В рамках акции «Мой папа герой» в новом корпусе «Академии развития» округа Пушкинский «Технополис «ЮнАрмеец» прошёл художественный мастер-класс «Наши Герои!».
Участники создавали портреты участников СВО и советских военачальников периода Великой Отечественной войны, а также писали письма бойцам на фронт.
Ученики Академии совместно с членами Пушкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО делали открытки, рисовали портреты и писали письма, поддерживая связь с теми, кто находится на передовой. В акции также приняли участие юнармейцы, волонтёры и представители комитета по образованию округа Пушкинский. Лучшие работы будут представлены на выставке в Красногорске.
Мероприятие также включило выставку работ учащихся, приуроченную к 80-летию Победы, после которой участники смогли пообщаться с ветеранами СВО за чашкой чая и обсудить важные темы.
«Участники СВО — это герои современности, которые могут доносить всё происходящее из первых уст, которые все видели сами и могут ребятам это рассказать, чтобы они знали где правда, а не слушали вымыслы в интернете, в соцсетях, которые сейчас достаточно распространены», — прокомментировал заместитель начальника отдела по работе с молодёжью комитета по образованию, работе с детьми и молодёжью администрации округа Пушкинский Александр Брынцев.