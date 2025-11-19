Нашим героям: Видное готовится к установке 15-метровой стелы бойцам СВО

В Видном представили проект 15-метровой гранитной стелы, посвященной участникам специальной военной операции. Монумент планируют установить в 2026 году на Советском проезде, сообщили в пресс-службе администрации Ленинского округа.

Глава округа Станислав Каторов отметил, что стела станет символом признательности военнослужащим, а территория вокруг нее будет открытой, но тихой благодаря озеленению. Памятный камень, обозначающий основание города, перенесут ближе к Аллее Славы.

Ветераны СВО подчеркнули важность появления такого памятника. По словам Вадима Свистунова, монумент напомнит вернувшимся бойцам, что их служба была значимой.

Установка стелы станет частью большого проекта по обновлению исторической части Видного, который включает благоустройство Советской площади и других общественных пространств.