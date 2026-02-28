«Нашим море по колено»: туристы из России загорают под ракетами в Дубае

Отдыхающие в эмиратах не испугались иранских ударов и сохраняют олимпийское спокойствие. Очевидцы сняли на видео контрастную картину: следы от ракет в небе и безмятежно загорающих людей у бассейна.

Иранские атаки не нарушили размеренный отдых туристов в Объединенных Арабских Эмиратах. Несмотря на звуки взрывов, гости курорта продолжают прогуливаться и принимать солнечные ванны возле бассейнов. Видеозапись, демонстрирующая необычную обстановку, появилась в распоряжении SHOT.

На кадрах, снятых подписчиком телеграм-канала, запечатлены следы от работы систем противовоздушной обороны прямо над пляжным комплексом West Bay. Автор видео подчеркивает, что в городе сохраняется спокойная атмосфера, и паника отсутствует.

До этого момента работа обоих аэропортов Дубая была временно остановлена из-за ответных ударов со стороны Ирана. Путешественников просили воздержаться от поездок в воздушные гавани до особого распоряжения. Напомним, Тегеран наносит удары по израильским объектам и американским военным базам, расположенным на Ближнем Востоке. Катар и ОАЭ, в свою очередь, предупредили Иран о возможных последствиях в случае атаки на их территории.