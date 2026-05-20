Нашла карту и пошла в храм: россиянка совместила грех с благочестием

Жительница Перми случайно нашла чужую банковскую карту во дворце спорта «Орленок» и вместо того, чтобы вернуть находку владельцу, отправилась тратить деньги. Маршрут ее незаконного шопинга пролег через общественный транспорт и храм Иоанна Богослова, где она приобрела две книги с теплыми притчами. Общий ущерб превысил 6 тысяч рублей, а завершилось все штрафом в 10 тысяч.

Все началось во дворце спорта «Орленок» — там пермячка обнаружила чужую пластиковую карту. Возвращать находку хозяйке женщина не стала, а оставила себе. Первой тратой стал проезд в автобусе. Затем маршрут неожиданно свернул в сторону благочестия: злоумышленница зашла в храм Иоанна Богослова и сделала там покупку.

Завершила свой импровизированный шопинг женщина приобретением двух книг — «Кашемировая книга» и «Лавандовая книга» с теплыми притчами. Общая сумма, потраченная с чужой карты, составила более 6 тысяч рублей.

На заседании суда пермячка полностью признала вину, раскаялась в содеянном и добровольно возместила владелице карты всю украденную сумму. Суд принял это во внимание и назначил наказание ниже низшего предела — штраф в размере 10 тысяч рублей. Так духовные порывы, подкрепленные противоправными действиями, обернулись для любительницы чужих денег серьезными финансовыми потерями.