Нашлась на улицах Кызыла: полиция отыскала 15-летнюю беглянку, которая и раньше уходила из дома

В Кызыле полицейские разыскали 15-летнюю школьницу, которая ушла из дома и бродяжничала. Как сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении МВД, девочку обнаружили на территории города, никаких преступлений в отношении нее совершено не было.