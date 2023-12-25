Нашумевший сериал «Слово пацана» дошел до Голливуда благодаря известному рэперу

Американский рэпер не только следит на тенденциями в России, но и сотрудничает с известными русскоговорящими знаменитостями. Недавно исполнитель репостнул фотографию Ярослава Могильникова, актера, сыгравшего Ералаша в «Слове пацана». Молодой человек был изображен в мерче нового альбома артиста под названием «Vultures».

Вероятно, на вкус Канье повлияло сотрудничество с Гошей Рубчинским, который стал руководителем бренда звезды Yeezy. Он получил эту должность еще 14 декабря 2023 года. Как пишет издание «Утро.ру», сериал о молодежных группировках времен упадка СССР обсуждают уже во многих странах. Теперь дошли новости о проекте и до Голливуда.