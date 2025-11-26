Насиловали, пичкали собачий корм и били до комы: как и за что издевались над детьми в рехабе пыток в Подмосковье
Подростков в дедовском рехабе лишали еды и заставляли заполнять дневники чувств
Фото: [Фото: МедиаБанк Подмосковья/Константин Гергая]
В частном реабилитационном центре для подростков в подмосковном Дедовске выявлены многочисленные факты жестокого обращения с несовершеннолетними. Следственные органы проводят проверку по всем эпизодам противоправной деятельности.
По предварительной информации, воспитанников центра систематически подвергали физическому и психологическому насилию. В качестве наказания использовались лишение пищи, принудительное кормление собачьим кормом и ограничение в посещении туалета.
Особое внимание уделяется случаю 16-летнего мальчика, который находится в коматозном состоянии после пятидневного содержания в изоляции с применением физического воздействия. Подросток с психическим расстройством не мог выполнять требования по ведению «дневника чувств», что стало причиной усиления мер воздействия.
В учреждении обнаружена специальная комната для содержания нарушителей установленного режима. Сотрудники центра практиковали тотальный контроль над общением воспитанников с родителями, ограничивая телефонные разговоры пятью минутами с обязательным использованием громкой связи
Фото: [Фото: REGIONS/Александр Смолин]
Фото: [Фото: t.me/gumvd50]
Установлено, что администратор центра Балабриков ранее привлекался к уголовной ответственности по статье 228 УК РФ за хранение и распространение наркотических веществ. Проверяется информация о возможном употреблении психоактивных веществ сотрудниками учреждения.
Владелица центра Анна Хоботова посещала учреждение ежемесячно для проведения тренингов. Следствие устанавливает степень ее осведомленности о происходящих нарушениях.
Проводится проверка на предмет возможных фактов сексуального насилия в отношении несовершеннолетних.
Ранее сотрудники правоохранительных органов провели спецоперацию в частном реабилитационном центре для подростков в Московской области. В операции были задействованы подразделения полиции и ОМОН. Работники учреждения задержаны для проведения следственных действий. Деятельность центра приостановлена, помещения опечатаны.