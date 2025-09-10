Наследник военной династии: юноша из Балашихи помогает с БПЛА бойцам СВО на новых территориях

18-летний волонтер с позывным «Малой», оператор беспилотных летательных аппаратов из Балашихи, активно участвует в волонтерском движении и поддержке бойцов.

Юноша помогает доставлять беспилотники военнослужащим, участвует в их испытаниях и модификации, а также занимается гуманитарными миссиями. Совместно с командой волонтеров он доставляет помощь в освобожденные населенные пункты, где поддержка особенно необходима.

«Я участвую в экспериментальных полетах и тестах беспилотников, которые мы доставляем нашим защитникам в зону СВО. Они нужны для уничтожения целей противника, сегодня это важное средство. В будущем мечтаю поступить в военный авиационный вуз и посвятить себя небу», – рассказал «Малой».

Семейная история «Малого» связана с военной службой: его дедушка во время Великой Отечественной войны был машинистом паровоза, доставлявшего подводные лодки на Ладожское озеро, отец служит в артиллерии. По словам волонтера, эта традиция вдохновляет его продолжать дело защиты Родины.



Сегодня «Малой» совмещает обучение в колледже с волонтерской деятельностью и уверен: чем больше молодых людей будут вовлечены в помощь армии, тем быстрее приблизится победа.