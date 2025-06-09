Наследники выбросили котов умершей учительницы из окна

В Магнитогорске разгорается скандал вокруг наследников умершей учительницы Елены Самойленко. Сразу после смерти 72-летней пенсионерки, всю жизнь проработавшей в школе № 58, родственники выбросили из окна ее двух котов. Историю публикует сайт aif.ru.

Трагедия произошла, когда наследники начали освобождать квартиру. Кота Ерошку, который и так был болен и стар, выбросили из окна — он погиб мгновенно. Тимошку с многочисленными переломами обнаружили волонтеры во дворе. Сейчас за его жизнь борются ветеринары, лечение оплачивают активисты.

Удалось выяснить, что учительница Елена Васильевна, не имевшая собственной семьи, всю заботу отдавала ученикам и бездомным животным. Всех своих питомцев — кошек Ерошку, Тимошку, Агату и собаку Таю — она подобрала на улице или взяла из приюта.

Местные жители возмущены жестокостью наследников. Те, кто знал учительницу, отзываются о ней тепло.

«Елена Васильевна была очень доброй, скромной, интеллигентной. Всем сердцем отдавшей себя делу. Помимо общей программы, которая положена по учебным табелям, всегда хотела вложить в детей что-то светлое. После школы и переезда изредка с ней общались. Давным-давно это были бумажные письма. А потом интернет», — вспомнил в беседе с журналистами бывший ученик педагога.

Юристы напоминают: по закону наследники обязаны обеспечить содержание домашних животных умершего. За жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде ученицы конной школы жестоко избили лошадь и сняли это на видео.